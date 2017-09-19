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Закрытый показ «Матильды» в Петербурге перенесли из-за усиления мер безопасности
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    Закрытый показ «Матильды» в Петербурге перенесли из-за усиления мер безопасности

    11:10  19 Сентября 2017
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    Закрытый показ «Матильды» в Петербурге перенесли из-за усиления мер безопасности
    Санкт-Петербург, 19 сентября. Накануне на совещании, посвященном открывающемуся кинофоруму «Кино Экспо», было принято решение о переносе закрытого показа фильм «Матильда» с 19 на 20 сентября для усиления охраны общественного порядка во время демонстрации фильма, передает корреспондент Федерального агентства новостей. 

    Охрану закрытого показа «Матильды» будут обеспечивать силы МВД, соответствующее решение о необходимом количестве сотрудников полиции примут 19 сентября. Напомним, во Владивостоке уже прошел предварительный показ нашумевшей кинокартины Алексея Учителя об отношениях царя Николая II и балерины  Матильды Кшесинской.

    И хотя псевдорелигиозные организации угрожали поджогом кинотеатра, эксцессов на предпоказе отмечено не было. Известно, что в Петербурге пройдет закрытый показ в рамках кинофорума только для деятелей кино. На нем обещал присутствовать министр культуры Владимир Мединский.

    Закрытый показ «Матильды» в Петербурге перенесли из-за усиления мер безопасности

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    Автор: Ирина Селезнева
    #петербург #матильда
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