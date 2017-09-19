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Переезд Верховного суда в Петербург отложили до 2022 года
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    Переезд Верховного суда в Петербург отложили до 2022 года

    11:24  19 Сентября 2017  /обновлено: 11:40  19 Сентября 2017
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    Судебный квартал появится в Петербурге не раньше 2022 года

    Санкт-Петербург, 19 сентября. Управление делами президента отложило строительство судебного квартала, сократив запланированную сумму финансирования с 12,9 млрд рублей до 330 млн, таким образом переезд Верховного суда РФ в северную столицу значительно откладывается.

    В сообщении на сайте госзакупок говорится, что строительство судебного квартала и Дворца танцев отложено на неопределенный срок. По данным «Коммерсанта», минимум до 2022 года.  Известно, что изначально проект эксперты оценили в 35,7 млрд руб., строительство на набережной Малой Невы должны были начать в 2017 году, а полностью реализовать проект к 2020.

    Подрядчиком выступает  «Ремонтно-строительное управление» управделами президента. Издание указывает, что неосвоенные средства, выделенные в текущем году, переброшены на 2020 год. По словам спикера управления делами президента Елены Крыловой, переброска средств связана со смещением сроков реализации строительства.

     

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    Автор: Ирина Селезнева
    #верховный суд #петерубрг
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