«Санкт-Петербург Арену» после протечек проверяет Госстройнадзор

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Санкт-Петербург, 19 сентября. Крышу стадиона «Санкт-Петербург Арену» проверяет комиссия Госстройнадзор. Для инспекции специалисты прибыли сегодня из Москвы. В ближайшие дни они выяснят, насколько автоматика крыши стадиона соответствует техническому заданию по нормам закрытия и открытия.

Вчерашний матч между «Зенитом» и «Уфой» в рамках Чемпионата России по футболу был проведен при закрытой крыше. Нареканий пока не поступало, сильных протечек не зафиксировано. Для защиты крыши от птиц уже установлены механические сетки и светоотражающие пленки. Акустический «отпугиватель» пернатых пока не установлен.

Напомним, 22 июля крыша «Санкт-Петербург Арены» дала крупную течь. Позже выяснилось, что причиной стал дефект при сварки узлов примыкания, который сделал еще предыдущий генподрядчик. После этого была проведена проверка всей крыши, дефекты устранили. Кроме того, в повреждении подушек, установленных на крыше, обвинили птиц, в связи с чем специально для защиты от них на крыше установили дополнительные механизмы.