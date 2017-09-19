Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Десять танков армии США повредили при перевозке в Польше
Происшествия
Самосвал с песком врезался в автобус в Петербурге
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Самосвал с песком врезался в автобус в Петербурге

    10:02  19 Сентября 2017
    80

    Самосвал с песком врезался в автобус в Петербурге

    Санкт-Петербург, 19 сентября. Автобус и самосвал, загруженный песков, столкнулись на пересечении проспекта Стачек и улицы Морской Пехоты.

    «Все живы сказали. Автобус вроде как виноват — не пропустил самосвал», — рассказал один из очевидцев в социальных сетях.

    По информации «Комсомольской правды в Петербурге», удар был настолько сильным, что самосвал упал на бок и засыпал песком весь салон автобуса. Отмечается, что скорость, при которой ездил водитель грузовика, превышала допустимую норму.

    Самосвал с песком врезался в автобус в Петербурге

    Сейчас по данному факту проводится проверка.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Дима Оленин
    #дтп #петербург #авто
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 233

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        25874

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        19360

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7953

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        6957
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Украинские медики потребовали еды и уважения

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56   19 Сентября 2017
        239
        Чичерина: Украина — это заколдованное королевство, но мы его расколдуем

        Чичерина: Украина — это заколдованное королевство, но мы его расколдуем

        10:06   19 Сентября 2017
        3193
        Курс на Китай: эксперт объяснил, почему США выделили Украине «смехотворную» сумму

        Курс на Китай: эксперт объяснил, почему США выделили Украине «смехотворную» сумму

        9:38   19 Сентября 2017
        5269
        Госдепартамент анонсировал встречу Лаврова и Тиллерсона во вторник

        Госдепартамент анонсировал встречу Лаврова и Тиллерсона во вторник

        6:03   19 Сентября 2017
        386