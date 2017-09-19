Самосвал с песком врезался в автобус в Петербурге

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Санкт-Петербург, 19 сентября. Автобус и самосвал, загруженный песков, столкнулись на пересечении проспекта Стачек и улицы Морской Пехоты.

«Все живы сказали. Автобус вроде как виноват — не пропустил самосвал», — рассказал один из очевидцев в социальных сетях.

По информации «Комсомольской правды в Петербурге», удар был настолько сильным, что самосвал упал на бок и засыпал песком весь салон автобуса. Отмечается, что скорость, при которой ездил водитель грузовика, превышала допустимую норму.

Сейчас по данному факту проводится проверка.