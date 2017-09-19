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Полуголый мужчина пытался раздеть девушку в парке в Ленобласти
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    Полуголый мужчина пытался раздеть девушку в парке в Ленобласти

    9:23  19 Сентября 2017
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    Полуголый мужчина пытался раздеть девушку в парке в Ленобласти

    Санкт-Петербург, 19 сентября. В Ленобласти неизвестный полуобнаженный мужчина попытался раздеть 17-летнюю студентку медучилища в парке около школы. О нападении в полицию сообщил отец пострадавшей.

    Как стало известно ФАН, инцидент произошел в Луге накануне. По словам отца перепуганной девушки, в парке возле средней школы № 5 на дочь его напал неизвестный злоумышленник и нанес ей телесные повреждения.

    В результате проверки было установлено, что около 18.00 студентка встретила в парке высокого мужчину. На вид ему было около 30 лет. На злоумышленники были только застиранные камуфляжные брюки и ботинки. При этом от него сильно пахло алкоголем. 

    По словам девушки, он начал преследовать, а потом напал со спины, схватил за волосы и протащил спиной по земле в сторону леса, где попытался снять с нее одежду, но она смогла вырваться и убежать. «При этом каких-либо требований и угроз напавший не высказывал. Действий непосредственно сексуального характера не совершил», - добавил источник в правоохранительных органах.
     

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    Автор: Алексей Громов
    #нападение #ленобласть #луга #девушка #полуголый мужчина
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