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Задержан один из преступников, отрезавших уши петербуржцу
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    Задержан один из преступников, отрезавших уши петербуржцу

    9:09  19 Сентября 2017
    1372

    Задержан один из преступников, отрезавших уши петербуржцу

    Санкт-Петербург, 19 сентября. Полиция задержала одного из злоумышленников, отрезавших уши прохожему на Васильевском острове. 

    Напомним, инцидент произошел 6 сентября. Пострадавшего в тяжелом состоянии с травматическим обрывком обеих ушных раковин доставили в больницу. С места ЧП были изъяты записи с камер внешнего видеонаблюдения. Изучив их, правоохранители выяснили, что на мужчину напали трое неизвестных. 

    Как стало известно ФАН, один из преступников был задержан в деревне Заполье Волосовского района Ленобласти. «Его изобличили в том, что в тот день у дома 14 по 17-линии Васильевского острова он на почве неприязненных отношений кухонным ножом нанес не менее двух ударов в область  плеча и ключицы  пострадавшему и скрылся», - уточнили в полиции.

    По данному факту возбуждено уголовное дело по  ст. 111, ч.2 п.3 УК РФ. Задержанный взят под стражу.
     

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    Автор: Алексей Громов
    #нападение #петербург #полиция #преступники #уши
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