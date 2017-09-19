Задержан один из преступников, отрезавших уши петербуржцу

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Санкт-Петербург, 19 сентября. Полиция задержала одного из злоумышленников, отрезавших уши прохожему на Васильевском острове.

Напомним, инцидент произошел 6 сентября. Пострадавшего в тяжелом состоянии с травматическим обрывком обеих ушных раковин доставили в больницу. С места ЧП были изъяты записи с камер внешнего видеонаблюдения. Изучив их, правоохранители выяснили, что на мужчину напали трое неизвестных.

Как стало известно ФАН, один из преступников был задержан в деревне Заполье Волосовского района Ленобласти. «Его изобличили в том, что в тот день у дома 14 по 17-линии Васильевского острова он на почве неприязненных отношений кухонным ножом нанес не менее двух ударов в область плеча и ключицы пострадавшему и скрылся», - уточнили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 111, ч.2 п.3 УК РФ. Задержанный взят под стражу.

