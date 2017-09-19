Мединский может приехать в Петербург на досрочный показ «Матильды»

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Москва, 19 сентября. Оргкомитет выставки «Кино Экспо» сообщил, что министр культуры России Владимир Мединский может приехать на показ фильма Алексея Учителя «Матильда» в рамках мероприятия.

Организаторы уточнили, что фильм увидят только участники выставки, журналистов на фильм не допустят, сообщает РИА Новости.

Напомним, что прокат в кинотеатрах фильма Алексея Учителя «Матильда» о любви будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской состоится 26 октября.

Ранее Газета.ру сообщала, что сотни кинотеатров получили угрозы поджога из-за «Матильды» в связи с чем Мединский обратился к главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой обеспечить порядок во время показа картины.