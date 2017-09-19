Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Общество
Роспотребнадзор хочет проверять работу иностранных ведомств
Общество
Мединский может приехать в Петербург на досрочный показ «Матильды»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Мединский может приехать в Петербург на досрочный показ «Матильды»

    5:00  19 Сентября 2017
    60

    Мединский может приехать в Петербург на досрочный показ «Матильды»

    Москва, 19 сентября. Оргкомитет выставки «Кино Экспо» сообщил, что министр культуры России Владимир Мединский может приехать на показ фильма Алексея Учителя «Матильда» в рамках мероприятия.

    Организаторы уточнили, что фильм увидят только участники выставки, журналистов на фильм не допустят, сообщает РИА Новости.

    Напомним, что прокат в кинотеатрах фильма Алексея Учителя «Матильда» о любви будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской состоится 26 октября.

    Ранее Газета.ру сообщала, что сотни кинотеатров получили угрозы поджога из-за «Матильды» в связи с чем Мединский обратился к главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой обеспечить порядок во время показа картины.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Ирина Новикова
    #владимир мединский #санкт-петербург #матильда
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017 2025

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        19153

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7912

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        6811

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        9766
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Минобороны РФ ответило Литве на претензии о нарушении воздушного пространства

        Минобороны РФ ответило Литве на претензии о нарушении воздушного пространства

        21:48   18 Сентября 2017
        596
        Ракету ОТРК «Искандер-М» запустили на максимальную дальность на учениях «Запад-2017»

        Ракету ОТРК «Искандер-М» запустили на максимальную дальность на учениях «Запад-2017»

        17:29   18 Сентября 2017
        955
        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26   18 Сентября 2017
        2025
        Им нужна война: Клинцевич жестко прокомментировал отказ Украины и США от размещения миротворцев в Донбассе

        Им нужна война: Клинцевич жестко прокомментировал отказ Украины и США от размещения миротворцев в Донбассе

        11:36   18 Сентября 2017
        14314