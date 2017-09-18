Перехватывающую парковку на «Волковской» закроют на реконструкцию

В Избранное

Санкт-Петербург, 18 сентября. Перехватывающую парковку у станции метро «Волковская» по Касимовской улице в Петербурге закроют для проведения реконструкции с 20-го сентября.

Ожидается, что запланированные работы будут завершены до 30-го ноября 2017 года. За это время на парковке должны появиться терминал для оплаты, шлагбаумы. Также планируется установить табло, по которому водители смогут узнать о количестве свободных мест.

Ранее сообщалось о ДТП в Петербурге, в котором едва не пострадал автомобиль лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова.