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Общество
Перехватывающую парковку на «Волковской» закроют на реконструкцию
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    Перехватывающую парковку на «Волковской» закроют на реконструкцию

    21:49  18 Сентября 2017  /обновлено: 21:57  18 Сентября 2017
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    Перехватывающую парковку на «Волковской» закроют на реконструкцию

    Санкт-Петербург, 18 сентября. Перехватывающую парковку у станции метро «Волковская» по Касимовской улице в Петербурге закроют для проведения реконструкции с 20-го сентября.

    Ожидается, что запланированные работы будут завершены до 30-го ноября 2017 года. За это время на парковке должны появиться терминал для оплаты, шлагбаумы. Также планируется установить табло, по которому водители смогут узнать о количестве свободных мест.

    Ранее сообщалось о ДТП в Петербурге, в котором едва не пострадал автомобиль лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова.

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    Автор: Сергей Свазовский
    #петербург #парковка #реконструкция #волковская
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