Крупнейший в мире планетарий создадут на базе бывшего Газового завода в Петербурге

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Санкт-Петербург, 18 сентября. В Петербурге в здании Газового завода на Обводном канале построят крупнейший в мире планетарий.

Инвестиционный проект с бюджетом в размере 380 миллионов рублей был одобрен властями Санкт-Петербурга в ходе сегодняшнего заседания совета по инвестициям. По словам гендиректора компании «Арт-технологии» Евгения Гудова, общая стоимость проекта составляет 380 миллионов рублей, работы будут вестись с 2017 по 2019 год. Новый планетарий сможет принять от 500 тысяч до одного миллиона человек в год.

Купол нового планетария будет самым большим в мире, его диаметр составит 37 метров. Кроме того, в новом планетарии будут созданы демонстрационные и лекционные залы, а также кафедра под открытым небом.