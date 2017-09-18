На определение судьбы Конюшенного ведомства в Петербурге отвели месяц

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Санкт-Петербург, 18 сентября. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко распорядился в течение месяца выбрать проект развития Конюшенного ведомства.

Решить его судьбу поручено профильным комитетам Смольного.

«В течение месяца КГИОП вместе с Советом по сохранению культурного наследия определится по наиболее предпочтительному проекту. Нам надо четко понять объем работ, возможное финансирование», — заявил Полтавченко в ходе совета по инвестициям.

В Смольном приоритетными называют два проекта: арт-кластер с подземным паркингом и реконструкцией бывшего таксопарка, предложенный компанией «СТАРТ Девелопмент», а также творческую площадку для реализации образовательных проектов от компании «Тандем-Истейт». Инвестиции в первый составят 6,4 миллиарда рублей. Центр современного искусства должен окупиться за 18 лет. Второй проект предполагает выделение 1,9 млрд рублей. На площадке предполагается проведение выставок, создание музеев, творческих классов, торговых площадей и ресторанов. Окупаемость проекта — 49 лет.