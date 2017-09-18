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Периодическое протапливание в Петербурге начнется с 20 сентября
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    Периодическое протапливание в Петербурге начнется с 20 сентября

    19:32  18 Сентября 2017
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    Периодическое протапливание в Петербурге начнется с 20 сентября

    Санкт-Петербург, 18 сентября. Периодическое протапливание в домах в Петербурге стартует с 20 сентября. Об этом в понедельник сообщили представители городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

    «Теплоснабжающим предприятиям города предписано в первоочередном порядке начать подачу тепловой энергии дошкольным и средним образовательным учреждениям, учреждениям здравоохранения и социальной защиты», — указано в официальном заявлении ведомства.

    Напомним, ранее стало известно о том, что две больницы на территории Новосибирска были подключены к отоплению.

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    Автор: Алексей Громов
    #петербург #отопление
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