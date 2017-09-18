МЧС предупредило петербуржцев о сильных ливнях и шквалистом ветре во вторник

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Санкт-Петербург, 18 сентября. В Петербурге объявлено штормовое предупреждение. Как сообщает в понедельник пресс-служба ГУ МЧС по городу, грядущей ночью в Северной столице ожидаются сильнейшие дожди.

Помимо этого, днем 19 сентября возможны кратковременные дожди. Кроме того, порывы ветра в прибрежных районах города могут достигнуть 15 метров в секунду.

Напомним, ранее метеослужбы предупредили жителей Нижнего Новгорода о надвигающейся непогоде.