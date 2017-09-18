Две полосы КАД Петербурга перекроют из-за ремонта

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Санкт-Петербург, 18 сентября. С 18 сентября на двух участках кольцевой автомобильной дороги вокруг Петербурга начнется ремонт. По словам начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ильи Пузыревского, дорожные работы будут проводиться от транспортной развязки КАД на пересечении с автомобильной дорогой «Нарва» до транспортной развязки КАД на пересечении с автомобильной дорогой «Стрельна — Пески».

Он отметил, что в связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части вторая и третья полосы будут закрыты для движения с 18 по 25 сентября. По первой полосе будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч, заключил Пузыревский, сообщает «Комсомольская правда — Петербург».

Напомним, ранее сообщалось, что отделения «Почты России» в Петербурге будут оборудованы системами видеонаблюдения, которые должны помочь руководству организации бороться с очередями.