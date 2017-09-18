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Весь мир
Жилые дома построят на намыве в Финском заливе в Петербурге
Весь мир
Жилые дома построят на намыве в Финском заливе в Петербурге
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    Жилые дома построят на намыве в Финском заливе в Петербурге

    16:01  18 Сентября 2017
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    Жилые дома построят на намыве в Финском заливе в Петербурге

    Санкт-Петербург, 18 сентября. На намыве в Финском заливе в Петербурге построят жилые дома высокого класса комфортности, заявил заместитель генерального директора «Группы ЛСР» Евгений Яцышин.

    «Группа ЛСР» начала намывать земли в Финском заливе для строительства жилых домов. Отмечается, что это будет жилье высокого класса комфортности.

    На этой территории будет застроено порядка 500 тысяч квадратных метров. Для этого компании потребуется 3,5 миллиона кубов песка. Объем инвестиций в этот проект составит около 40 миллиардов рублей, передает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

    Жилые дома построят на намыве в Финском заливе в Петербурге

    Ранее стало известно, что отделения «Почты России» в Петербурге оборудуют камерами против очередей‍.

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #петербург #финский залив #строительство #жилые дома #намыв
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