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Цветы, турнир и перфоманс: в Петербурге вспоминают тренера Павла Садырина
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    Цветы, турнир и перфоманс: в Петербурге вспоминают тренера Павла Садырина

    13:07  18 Сентября 2017
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    Цветы, турнир и перфоманс: в Петербурге вспоминают тренера Павла Садырина

    Санкт-Петербург, 18 сентября. В честь 75-летия со дня рождения Павла Федоровича Садырина мемориальная доска на доме, где он жил, в понедельник утонула в цветах.

    Дом №73 по Московскому проспекту в Петербурге известен всем поклонникам футбольного клуба «Зенит». Здесь с 1984 по 1993 годы жил легендарный тренер, который привел «Зенит» к первому чемпионству в 1984 году.  

    Цветы, турнир и перфоманс: в Петербурге вспоминают тренера Павла Садырина

    Символично, что розы, гвоздики и фиалки были традиционных цветов «Зенита». Лишь сын Павла Садырина Дмитрий привез из Москвы букет вишневых роз, подчеркивая еще одну страницу жизни отца — период, когда он тренировал ЦСКА.

    В честь юбилея заслуженного тренера России на Малой арене стадиона «Петровский» пройдет турнир памяти Садырина. А сегодня на матче российской футбольной премьер-лиги между «Зенитом» и «Уфой» болельщики собираются устроить грандиозный перфоманс, посвященный Павлу Садырину.  

    Цветы, турнир и перфоманс: в Петербурге вспоминают тренера Павла Садырина

    Цветы, турнир и перфоманс: в Петербурге вспоминают тренера Павла Садырина

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    Автор: Денис Машкин
    #петербург #зенит #павел садырин
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