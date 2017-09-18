Цветы, турнир и перфоманс: в Петербурге вспоминают тренера Павла Садырина

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Санкт-Петербург, 18 сентября. В честь 75-летия со дня рождения Павла Федоровича Садырина мемориальная доска на доме, где он жил, в понедельник утонула в цветах.

Дом №73 по Московскому проспекту в Петербурге известен всем поклонникам футбольного клуба «Зенит». Здесь с 1984 по 1993 годы жил легендарный тренер, который привел «Зенит» к первому чемпионству в 1984 году.

Символично, что розы, гвоздики и фиалки были традиционных цветов «Зенита». Лишь сын Павла Садырина Дмитрий привез из Москвы букет вишневых роз, подчеркивая еще одну страницу жизни отца — период, когда он тренировал ЦСКА.

В честь юбилея заслуженного тренера России на Малой арене стадиона «Петровский» пройдет турнир памяти Садырина. А сегодня на матче российской футбольной премьер-лиги между «Зенитом» и «Уфой» болельщики собираются устроить грандиозный перфоманс, посвященный Павлу Садырину.