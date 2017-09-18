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Рыжебородый мужчина расстрелял таксиста на заправке в Петербурге
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    Рыжебородый мужчина расстрелял таксиста на заправке в Петербурге

    12:16  18 Сентября 2017
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    Рыжебородый мужчина расстрелял таксиста на заправке в Петербурге

    Санкт-Петербург, 18 сентября. Рыжебородый мужчина открыл стрельбу по таксисту и скрылся в неизвестном направлении в Петербурге. 

    По имеющейся информации, инцидент произошел в минувшее воскресенье на автомобильной заправке, расположенной на Малом проспекте Васильевского острова.

    Согласно предварительным данным, мужчина за рулем Volkswagen Caddy вступил в словесную перепалку с таксистом, который стоял в очереди. В какой-то момент водитель легковой машины достал пистолет и открыл по оппоненту стрельбу, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

    Рыжебородый мужчина расстрелял таксиста на заправке в Петербурге

    Отмечается, что злоумышленник произвел около семи выстрелов, а затем скрылся в неизвестном направлении. 

    В настоящее время о состоянии таксиста ничего не известно. 

    Сотрудники полиции разыскивают подозреваемого. Сообщается, что на вид рыжебородому мужчине примерно 30 лет. 

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    Автор: Дана Балан
    #петербург #стрельба #полиция #заправка
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