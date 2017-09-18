Рыжебородый мужчина расстрелял таксиста на заправке в Петербурге

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Санкт-Петербург, 18 сентября. Рыжебородый мужчина открыл стрельбу по таксисту и скрылся в неизвестном направлении в Петербурге.

По имеющейся информации, инцидент произошел в минувшее воскресенье на автомобильной заправке, расположенной на Малом проспекте Васильевского острова.

Согласно предварительным данным, мужчина за рулем Volkswagen Caddy вступил в словесную перепалку с таксистом, который стоял в очереди. В какой-то момент водитель легковой машины достал пистолет и открыл по оппоненту стрельбу, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

Отмечается, что злоумышленник произвел около семи выстрелов, а затем скрылся в неизвестном направлении.

В настоящее время о состоянии таксиста ничего не известно.

Сотрудники полиции разыскивают подозреваемого. Сообщается, что на вид рыжебородому мужчине примерно 30 лет.