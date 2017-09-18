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Отделения «Почты России» в Петербурге оборудуют камерами против очередей‍
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    Отделения «Почты России» в Петербурге оборудуют камерами против очередей‍

    11:55  18 Сентября 2017
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    Отделения «Почты России» в Петербурге оборудуют камерами против очередей‍

    Санкт-Петербург, 18 сентября. Отделения «Почты России» в Петербурге будут оборудованы системами видеонаблюдения, которые должны помочь руководству организации бороться с очередями, которые сейчас воспринимаются как неотъемлемый элемент почтовой службы. Сигнал из отделения будет транслироваться для анализа в ситуационный центр.

    Как отмечает директор управления Федеральной почтовой службы по Петербургу и Ленобласти Виталий Дырдасов, установка видеокамер против очередей в отделения почты является частью системы мер, направленных на сокращение времени обслуживания посетителей, в том числе установки системы электронных очередей и оптимизации системы хранения.

    Отделения «Почты России» в Петербурге оборудуют камерами против очередей‍

    «Внедряемая в настоящее время система видеомониторинга является частью этого комплекса и уже показала свою эффективность», — отметил глава управления «Почты России» в Петербурге в беседе с газетой «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

    По замыслу создателей системы видеонаблюдения за очередями, заметив скопление посетителей в каком-либо из почтовых отделений, аналитический центр сообщит начальнику отделения, после чего в зал будет выведен дополнительный сотрудник или целая мобильная группа почтовиков будет направлена для ликвидации очереди.

    Отделения «Почты России» в Петербурге оборудуют камерами против очередей‍

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    Автор: Валентин Меликов
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