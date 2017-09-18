Директор ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленобласти задержан по подозрению в получении взятки

В Избранное

Санкт-Петербург, 18 сентября. Руководитель ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленобласти Олег Михеев задержан следствием. Он попал в поле зрения силовых структур с момента нахождения на должности и регистрации на себя, родственников и знакомых объектов недвижимости — квартир и земельных участков. Также чиновник подозревается в получении взятки.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, сейчас в здании ФГБУ «ФКП Росреестра» работают оперативные сотрудники. Также оперативные мероприятия проводятся по месту жительства Олега Михеева.

