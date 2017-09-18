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Школьника в наркотической коме обнаружили под мостом в Сестрорецке
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    Школьника в наркотической коме обнаружили под мостом в Сестрорецке

    10:35  18 Сентября 2017
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    Школьника в наркотической коме обнаружили под мостом в Сестрорецке

    Санкт-Петербург, 18 сентября. Отравившегося наркотиками школьника обнаружили под пешеходным мостом на набережной реки Сестры в Сестрорецке. Мальчика госпитализировали.

    Десятиклассника нашли без сознания под мостом около 19.00 27 сентября. Пострадавшего доставили в больницу, где у него диагностировали тяжелое отравление наркотиками. Впоследствии подросток пришел в сознание. Его мать уже в курсе произошедшего, передает АН «Оперативное прикрытие».

    Добавим, ранее в Петербурге госпитализировали малыша из-за передозировки нафтизином. Его состояние оценивалось как тяжелое.

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    Автор: Борис Любимов
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