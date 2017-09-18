Труп рыжей женщины с бутылкой коньяка нашли возле парадной в Петербурге

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Санкт-Петербург, 18 сентября. В Петербурге на улице был обнаружен труп женщины с бутылкой коньяка.

Как стало известно ФАН, труп женщины с рыжими волосами был найден 16 сентября возле парадной одного из домов по улице Яхтенная. На вид женщине 45 лет, она имела при себе ключи от квартиры, а также бутылку коньяка. По предварительным данным, умершей является местная жительница 1964 года рождения.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Как сообщало агентство URA.RU, ранее в Екатеринбурге в ЦПКиО им. Маяковского на каруселях скончался мужчина.