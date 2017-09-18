Ревнивый петербуржец зарезал сожительницу

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Санкт-Петербург, 18 сентября. В Петербурге бездомный из ревности зарезал сожительницу. Как стало известно ФАН из источников в правоохранительных органах северной столицы, 16 сентября в 10.30 в своей квартире с проникающей резаной раной правой ноги был обнаружен труп женщины 1971 года рождения. Выяснилось, что женщина нигде не работала.

Позже полиция задержала предполагаемого убийцу. Им оказался мужчина 1973 года рождения, без определенного места жительства. Правоохранительным органам стало известно, что 14 сентября около 14.00 подозреваемый, находясь в квартире погибшей, напал на нее из-за ревности. Он ударил ее ножом.

Возбуждено уголовное дело. Детали инцидента выясняются.