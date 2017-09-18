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В Петербурге неизвестный через окно проник в квартиру женщины и изнасиловал ее
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    В Петербурге неизвестный через окно проник в квартиру женщины и изнасиловал ее

    9:15  18 Сентября 2017
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    В Петербурге неизвестный через окно проник в квартиру женщины и изнасиловал ее

    Санкт-Петербург, 18 сентября. Неизвестный преступник ранним утром проник через окно в квартиру женщины, избил и изнасиловал ее. 

    Как стало известно ФАН, инцидент произошел накануне на улице Спирина. В полицию 31-летняя пострадавшая обратилась в 11.25 мск. По ее словам, около шести утра неизвестный преступник, через незакрытое окно проник в квартиру, расположенную на первом этаже, а затем атаковал ее, жестоко избил и изнасиловал, после чего скрылся с места происшествия.  

    Медики диагностировали у женщины многочисленные ушибы, травмы лица и грудной клетки. После осмотра в удовлетворительном состоянии она была отпущена домой.
     

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    Автор: Алексей Громов
    #петербург #изнасилование #полиция #преступление
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