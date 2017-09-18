В Петербурге неизвестный через окно проник в квартиру женщины и изнасиловал ее

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Санкт-Петербург, 18 сентября. Неизвестный преступник ранним утром проник через окно в квартиру женщины, избил и изнасиловал ее.

Как стало известно ФАН, инцидент произошел накануне на улице Спирина. В полицию 31-летняя пострадавшая обратилась в 11.25 мск. По ее словам, около шести утра неизвестный преступник, через незакрытое окно проник в квартиру, расположенную на первом этаже, а затем атаковал ее, жестоко избил и изнасиловал, после чего скрылся с места происшествия.

Медики диагностировали у женщины многочисленные ушибы, травмы лица и грудной клетки. После осмотра в удовлетворительном состоянии она была отпущена домой.

