Труп избитого мужчины обнаружили в квартире жителя Ленобласти

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Кириши, 18 сентября. Труп мужчины обнаружили в квартире дома на проспекте Ленина в городе Кириши Ленобласти. Предположительно, потерпевший перед смертью был избит.

Тело мужчины с гематомами в области верхней части туловища и с ссадиной лба нашли в квартире накануне в 10.30. Квартира принадлежит другому мужчине 1981 года рождения, который является безработным.

Труп направили в морг для установления причины смерти. Как стало известно Федеральному агентству новостей, с места происшествия изъяли одеяло, простынь, наволочку, свитер и мобильный телефон.