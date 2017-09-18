«Пулково» не принимает самолеты из-за густого тумана

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Санкт-Петербург, 18 сентября. Девять пассажирских лайнеров не долетели до воздушной гавани «Пулково» в понедельник утром по причине сильного тумана.

По имеющимся данным, в настоящее время «Пулково» работает в штатном режиме.

Ранее пресс-служба «Пулково» сообщила, что девять рейсов, которые должны были приземлиться в Северной столице примерно в 08.00, ушли на запасные аэродромы.

Изменения были вызваны сложными метеоусловиями. Утром 18 сентября в Петербурге был густой туман.

Накануне рейс Петербург — Саратов был задержан почти на 17 часов из-за попавшей в двигатель самолета птицы.