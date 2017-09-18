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Происшествия
«Пулково» не принимает самолеты из-за густого тумана
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    «Пулково» не принимает самолеты из-за густого тумана

    9:18  18 Сентября 2017
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    «Пулково» не принимает самолеты из-за густого тумана

    Санкт-Петербург, 18 сентября. Девять пассажирских лайнеров не долетели до воздушной гавани «Пулково» в понедельник утром по причине сильного тумана.

    По имеющимся данным, в настоящее время «Пулково» работает в штатном режиме.  

    Ранее пресс-служба «Пулково» сообщила, что девять рейсов, которые должны были приземлиться в Северной столице примерно в 08.00, ушли на запасные аэродромы.

    «Пулково» не принимает самолеты из-за густого тумана

    Изменения были вызваны сложными метеоусловиями. Утром 18 сентября в Петербурге был густой туман. 

    Накануне рейс Петербург — Саратов был задержан почти на 17 часов из-за попавшей в двигатель самолета птицы. 

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    Автор: Дана Балан
    #самолет #петербург #пулково #рейс #непогода #туман
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