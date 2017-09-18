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Происшествия
Труп петербуржца с рассеченным виском нашли в его квартире
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    Труп петербуржца с рассеченным виском нашли в его квартире

    9:12  18 Сентября 2017
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    Труп петербуржца с рассеченным виском нашли в его квартире

    Санкт-Петербург, 18 сентября. Утром в воскресенье в одной из квартир на улице Планерная в Петербурге обнаружили труп мужчины 1966 года рождения.

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, на правом виске трупа была обнаружена крупная рана. Вокруг тела — следы крови. 

    Труп погибшего направлен в морг для установления причин смерти. С места происшествия были изъяты вещественные доказательства, полиция проводит проверку по факту гибели человека.

    Труп петербуржца с рассеченным виском нашли в его квартире

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    Автор: Валентин Меликов
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