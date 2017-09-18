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Происшествия
Неизвестные задушили таксиста в Петербурге
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    Неизвестные задушили таксиста в Петербурге

    9:04  18 Сентября 2017
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    Неизвестные задушили таксиста в Петербурге

    Санкт-Петербург, 18 сентября. Неизвестные задушили петербургского таксиста в его собственном автомобиле.

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, в минувшее воскресенье труп жителя Петербурга 1982 года рождения с признаками удушения обнаружили в его автомобиле Honda. 

    Известно, что тело мужчины обнаружил его друг Виталий В. 1986 года рождения. 

    Неизвестные задушили таксиста в Петербурге

    Погибший подрабатывал таксистом, 16 сентября примерно в полночь подобрал пассажира у станции метро «Проспект Большевиков», потом позвонил супруге и сообщил, что везет пассажира в Колпино. После этого на связь не выходил.

    В настоящее время труп направлен в морг для вскрытия и установления причины смерти.

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    Автор: Дана Балан
    #убийство #петербург #таксист
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