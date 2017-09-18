Неизвестные задушили таксиста в Петербурге

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Санкт-Петербург, 18 сентября. Неизвестные задушили петербургского таксиста в его собственном автомобиле.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, в минувшее воскресенье труп жителя Петербурга 1982 года рождения с признаками удушения обнаружили в его автомобиле Honda.

Известно, что тело мужчины обнаружил его друг Виталий В. 1986 года рождения.

Погибший подрабатывал таксистом, 16 сентября примерно в полночь подобрал пассажира у станции метро «Проспект Большевиков», потом позвонил супруге и сообщил, что везет пассажира в Колпино. После этого на связь не выходил.

В настоящее время труп направлен в морг для вскрытия и установления причины смерти.