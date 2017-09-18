Автомобиль Сергея Шнурова чудом не пострадал в массовом ДТП в Петербурге

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Санкт-Петербург, 18 сентября. Автомобиль лидера музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнурова Chevrolet Bel чудом не пострадал в массовом ДТП на Вознесенском проспекте Санкт-Петербурга.

По имеющимся данным, виновником ДТП стал владелец Porsche, протаранивший сразу несколько автомобилей, в том числе такси.

В непосредственной близости от места происшествия оказался ретро-автомобиль Сергея Шнурова. По счастливому стечению обстоятельств, он не пострадал.

Накануне RT сообщала об эвакуации нескольких торговых центров в Москве.