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Происшествия
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Происшествия
Автомобиль Сергея Шнурова чудом не пострадал в массовом ДТП в Петербурге
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    Автомобиль Сергея Шнурова чудом не пострадал в массовом ДТП в Петербурге

    2:51  18 Сентября 2017
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    Автомобиль Сергея Шнурова чудом не пострадал в массовом ДТП в Петербурге

    Санкт-Петербург, 18 сентября. Автомобиль лидера музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнурова Chevrolet Bel чудом не пострадал в массовом ДТП на Вознесенском проспекте Санкт-Петербурга.

    По имеющимся данным, виновником ДТП стал владелец Porsche, протаранивший сразу несколько автомобилей, в том числе такси.

    В непосредственной близости от места происшествия оказался ретро-автомобиль Сергея Шнурова. По счастливому стечению обстоятельств, он не пострадал.

    Накануне RT сообщала об эвакуации нескольких торговых центров в Москве.

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    Автор: Cергей свазовский
    #дтп #петербург #шнуров #автомобиль
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