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Массовая драка произошла в одном из кинотеатров Санкт-Петербурга
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    Массовая драка произошла в одном из кинотеатров Санкт-Петербурга

    22:32  17 Сентября 2017
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    Массовая драка произошла в одном из кинотеатров Санкт-Петербурга

    Санкт-Петербург, 17 сентября. Несколько человек устроили драку в одном из кинотеатров Петербурга. Об этом в воскресенье рассказали очевидцы событий.

    Согласно предварительным данным, причиной конфликта стало недостойное поведение несовершеннолетних ребят, которые громко разговаривали во время сеанса. 

    «Пустили кучу малолеток. Они орали, ржали, мешали смотреть. Короче, один мужик не выдержал и врезал», — рассказал один из зрителей.

    Ранее стало известно о том, что в Москве были задержаны участники драки в парке «Дубки».

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    Автор: Алексей Громов
    #петербург #драка
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