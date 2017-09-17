МЧС объявило штормовое предупреждение в Петербурге

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Санкт-Петербург, 17 сентября. В понедельник, 18 сентября, в Петербурге ожидаются ливни и облачная погода. Об этом в воскресенье сообщили представители городского управления МЧС Российской Федерации.

Согласно предварительной информации, порывы ветра будут достигать 15–18 метров в секунду. Непосредственно температура воздуха составит 9–15 градусов тепла. Спасатели также попросили горожан проявить осторожность.

Напомним, ранее стало известно о том, что на территории Москвы было объявлено экстренное предупреждение в связи с грозой и дождем.