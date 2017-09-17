Годовалый малыш отравился нафтизином в Петербурге

В Избранное

Санкт-Петербург, 17 сентября. В Петербурге годовалый малыш в тяжелом состоянии попал в больницу из-за передозировки нафтизином.

По данным АН «Оперативное прикрытие», в ДГБ № 5 имени Филатова мальчика доставили накануне вечером из квартиры дома на улице Бестужевской. Медики диагностировали у него отравление назальными каплями нафтизин.

Источник в правоохранительных органах также уточнил, что малыш воспитывается в полной семье, не попадавшей в поле зрения полиции.