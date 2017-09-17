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Международный забег спровоцировал крупные пробки в Петербурге
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    Международный забег спровоцировал крупные пробки в Петербурге

    16:27  17 Сентября 2017
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    Международный забег спровоцировал крупные пробки в Петербурге

    Санкт-Петербург, 17 сентября. Международный забег и «Кросс наций» осложнили движение транспорта в Санкт-Петербурге. Водители стояли в пробках из-за перекрытия проезжей части.

    Из-за международного забега «Пушкин – Петербург» сегодня утром было не проехать по двум полосам Пулковского шоссе. Пробка растянулась от мемориала «Пулковский рубеж» до поворота на аэропорт. Водители жаловались, что участок дороги приходилось преодолевать за 40 минут, а не за привычные 3.

    Международный забег спровоцировал крупные пробки в Петербурге

    В 10.45 затор был зафиксирован на Московском проспекте, а в 11.06 пробка образовалась на Невском проспекте. На центральной улице города затор достиг 7 баллов. 

    Отметим, что второй пробег «Кросс наций» завершился в 13:30. На время проведения забега ограничили движение по Дворцовому мосту, Дворцовому проезду, Биржевой площади и Биржевому мосту, Кронверкской и Дворцовой набережным и по Троицкому мосту, что также повлияло на дорожную остановку в центре города.

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    Автор: Борис Любимов
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