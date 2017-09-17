В Петербурге неизвестные сожгли магазин и убили продавщицу

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Санкт-Петербург, 17 сентября. Неизвестные преступники в Петербурге убили продавщицу магазина «Белорусские продукты» на Петроградской стороне и подожгли магазин. Как сообщили СМИ, предварительный осмотр места происшествия показал, что женщина была убита до начала пожара.

Напомним, изначально сообщалось об одной погибшей в результате пожара. Труп женщины, не успевшей выбраться из пламени, был обнаружен в подсобном помещении магазина. В ходе первичного осмотра было установлено, что на шее погибшей имеются колотые и резаные раны — соответственно, она была убита неизвестными.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Проводится подробный осмотр места происшествия, изымаются улики.