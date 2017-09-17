День бигля с конкурсами и призами проходит в Петербурге

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Санкт-Петербург, 17 сентября. В Санкт-Петербурге 17 сентября отмечают День бигля. Посвященное этой породе собак празднование пройдет на углу Меншиковского проспекта и улицы Верности.

Для любителей биглей организаторы мероприятия подготовили массу развлечений, конкурсы и подарки. Как передает «Инфореактор», посетители праздника также смогут поучаствовать в профессиональной фотосъемке и благотворительной акции для бездомных животных. День бигля в Северной столице станет уже третьим по счету.