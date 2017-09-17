Очевидцы выложили в Сеть видео пожара в магазине белорусских товаров в Петербурге
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Санкт-Петербург, 17 сентября. В ночь на воскресенье на Петроградской стороне Петербурга произошел серьезный пожар, жертвой которого стала работница магазина «Белорусские товары».
О пожаре стало известно около 23.37 в субботу. Напомним, горело помещение магазина на перекрестке улиц Мичуринской и Куйбышева. Пламя охватило торговый павильон очень быстро, и пожарные не успели спасти находившуюся внутри женщину. В настоящее время соответствующие службы проводят проверку по факту гибели человека при пожаре, сообщает «Политэксперт».
Очевидцы, оказавшиеся на месте пожара вскоре после тушения, засняли на видео следы пламени и черный дым, который продолжает идти из помещения.