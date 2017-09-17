Чичерина: Искала страну счастья в Тибете, а нашла в Донбассе

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Юля Чичерина сидит на столе, болтая ногами и обнимая миниатюрную гитарку-укулеле, а зрители перед ней — на складных пластмассовых стульчиках. Концерт импровизированный, встреча — закрытая, не для фанатов или зевак, а строго для тех, кому есть, для чего приходить в Музей воинской доблести Донбасса в Санкт-Петербурге. Разговоры со зрителями о поисках счастья, 50 годах в Тибете, военных песнях, и о том, как у Чичериной появились родственники в Донбассе, слушал корреспондент Федерального агентства новостей.

Небольшое подвальное помещение Музея воинской доблести Донбасса с его полумраком, кирпичными арочными сводами и набившимися в него людьми — концерт в такой стилистике Чичериной уже привычнее, чем просторная сцена с софитами. Каждый месяц она в Донбассе, а там — импровизированные концерты в подвалах, окопах, квартирах, на привалах. Привычную гитару пришлось сменить на небольшую четырехструнную укулеле, «чтоб драпать было удобнее, когда стрелять начинают»… В акустической версии старые беззаботные «Жара» и «Ту-лу-ла» звучат уже по-взрослому — слова, вроде, старые, а поет их давно не та озорная девчонка, что в начале двухтысячных взрывала чарты.

«Знаете, когда я обходила гору Кайлаш, попала в какие-то временные зеркала, и мне кажется, провела там пять десятков лет, так что не забывайте их прибавлять», — смеется Чичерина, когда пожилые женщины из зала ласково называют ее «девочкой».

Рассказывает, как из-за той самой песни «Ту-лу-ла» не поехала в первый раз в Донбасс.

«Ты нам с этой «Ту-лу-лой» поперек горла встанешь, сказал мне один чувак. Правда, он сам оттуда скоро драпанул, а я поехала», — вспоминает Юля.

Люди, вернувшиеся с войны, спрашивают, что ее заставило поехать в этот ад.

«Плохие новости, ребята, плохие новости. Как идти вперед — мне понятно, как стоять в сторонке — вот это непонятно. У большинства людей вокруг меня не было вообще никакой реакции на происходящее. Они просто ничего не делали!» — отвечает певица.

Рассказывает, как поехала на автомобиле в Тибет, искать страну счастья Шамбалу и совершать кору — обход вокруг священного Кайласа. Вместо счастья подцепила горную болезнь, промучилась в горах, а после возвращения и случился Донбасс.

«Я приехала туда, и вдруг там увидела эту страну счастья. Оттуда как раз все трусы драпанули, и было такое ощущение… честное… Люди каждое утро прощались, словно навсегда, а вечером встречались, как после долгой разлуки. И это состояние счастья было таким плотным, таким осязаемым…», — говорит она.

Между поездками в Донбасс рождались песни о нем — друг и творческий партнер Сергей Бобунец часами слушал рассказы Юли. После одного из них всю ночь проплакал, а наутро прислал ей страшный и пронзительный текст песни «Пожалуйста» от лица погибшей девочки.

«Я ее долгое время не то, что петь, а читать без слез не могла», — признается Чичерина и, конечно, поет ее.

После недавней поездки в Луганск ей пришлось снова менять состав группы.

«Музыканты не все из воинов», — уклончиво говорит певица.

Ее на улицах городов Донбасса узнают, обнимают и благодарят, называют уже своей (тем более, что и гражданство ЛНР у Чичериной есть). А Юля считает, что в Донбассе у нее появились родственники: она разводит бельгийских овчарок, которые помогают саперам в разминировании, и привозит их на территорию, где идет война.

«Кому отдаю, те — мои родственники, — говорит Чичерина. — А вообще из «той» жизни у меня нет таких крепких друзей, как есть теперь из Донбасса…»

Подробное интервью с Чичериной читайте в ближайшее время на сайте Федерального агентства новостей.