Женщина сгорела в Петербурге в магазине белорусских товаров

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Санкт-Петербург, 17 сентября. В ночь с субботы на воскресенье произошел пожар в магазине, который расположен на перекрестке улиц Мичуринской и Куйбышева в Петербурге. В пламени погибла женщина.

О происшествии сообщили в Интернете очевидцы. Они опубликовали фотографии на просторах социальной сети «ВКонтакте».

Стало известно, что пламя охватило магазин с белорусскими продуктами в считанные минуты. Приехавшие пожарные не успели спасти человека. В результате происшествия в огне, который бушевал в павильоне, погибла женщина.

Причины возникновения пожара устанавливаются.