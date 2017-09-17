Ночью в Петербурге на Свеаборгской улице тушили горящий Ford

В Избранное

Санкт-Петербург, 17 сентября. Ночью в Северной столице девять пожарных тушили полыхающую иномарку. Инцидент произошел на улице Свеаборгской.

17 сентября в Петербурге загорелся автомобиль, сообщает ГУ МЧС. Информация о происшествии поступила на пульт дежурного примерно в пять утра.

Известно, что в Московском районе вспыхнул автомобиль марки Ford. Огонь полностью охватил машину по всей площади. В ликвидации возгорания на Свеаборгской улице участвовали две единицы техники и девять человек личного состава. Информации о причинах пожара и пострадавших нет.