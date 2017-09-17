Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Происшествия
Молодой мужчина погиб в домике ужасов в Гонконге
Происшествия
Ночью в Петербурге на Свеаборгской улице тушили горящий Ford
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Ночью в Петербурге на Свеаборгской улице тушили горящий Ford

    8:24  17 Сентября 2017
    116

    Ночью в Петербурге на Свеаборгской улице тушили горящий Ford

    Санкт-Петербург, 17 сентября. Ночью в Северной столице девять пожарных тушили полыхающую иномарку. Инцидент произошел на улице Свеаборгской.

    17 сентября в Петербурге загорелся автомобиль, сообщает ГУ МЧС. Информация о происшествии поступила на пульт дежурного примерно в пять утра.

    Известно, что в Московском районе вспыхнул автомобиль марки Ford. Огонь полностью охватил машину по всей площади. В ликвидации возгорания на Свеаборгской улице участвовали две единицы техники и девять человек личного состава. Информации о причинах пожара и пострадавших нет.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #пожар #мчс #петербург
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017 17749

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7723

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        6153

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        9430

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        36284
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Закончился первый этап российско-белорусских военных учений «Запад-2017»

        Закончился первый этап российско-белорусских военных учений «Запад-2017»

        7:42   17 Сентября 2017
        603
        Пушков ответил Волкеру на критику инициативы о миротворцах в Донбассе

        Пушков ответил Волкеру на критику инициативы о миротворцах в Донбассе

        7:01   17 Сентября 2017
        4822
        Пушков: Обвиняя Россию в ударах по SDF, США надо помнить, как они бомбили армию САР

        Пушков: Обвиняя Россию в ударах по SDF, США надо помнить, как они бомбили армию САР

        1:05   17 Сентября 2017
        863
        Минобороны РФ опровергло удар ВКС РФ по оппозиции Сирии

        Минобороны РФ опровергло удар ВКС РФ по оппозиции Сирии

        21:49   16 Сентября 2017
        2487