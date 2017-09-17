В Морском канале в Петербурге плавал автомобиль

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Санкт-Петербург, 17 сентября. В Морском канале у Канонерского острова в Петербурге затонул автомобиль, очевидцы сняли плывущую машину на видео.

Инцидент произошел вечером 16 сентября. На видео видно, как по Морскому каналу плывет автомобиль с включенными габаритными огнями. Через некоторое время машина уходит под воду.

Очевидцы произошедшего сообщают в социальных сетях, что водитель припарковался у канала, но забыл поставить автомобиль на «ручник». В результате машина съехала в канал. Очевидцы отмечают, что в автомобиле находились люди, они смогли покинуть машину через заднюю дверь. В результате инцидента пострадавших нет.