Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Украина
Полиция пыталась разогнать палаточный лагерь у здания горсовета в Одессе
Спорт
Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана через Instagram нашел пропавших собак
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана через Instagram нашел пропавших собак

    7:03  17 Сентября 2017
    57

    Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана через Instagram нашел пропавших собак

    Санкт-Петербург, 17 сентября. Потерявший двух французских бульдогов защитник петербургского «Зенита» Эмануэль Маммана нашел пропавших собак. Соответствующее сообщение аргентинец разместил в социальной сети Instagram.

    «Огромное спасибо, мы их уже нашли», — написал Маммана.

     

     

    Огромное спасибо, мы их уже нашли

    Публикация от Emanuel Mammana (@emanuel_mammana24)

    Ранее в той же социальной сети аргентинец разместил сообщение о пропаже питомцев. Футболист написал, что пропали два французских бульдога: коричневый весом 12 кг и белый весом 8 кг. В качестве вознаграждение за возвращение каждой собаки защитник «Зенита» предлагал по 3000 евро, сообщает Газета.ru.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Виталий Малясев
    #петербург #зенит #собаки #пропажа #маммана
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017 17699

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7717

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        6126

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        9410

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        36103
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Пушков ответил Волкеру на критику инициативы о миротворцах в Донбассе

        Пушков ответил Волкеру на критику инициативы о миротворцах в Донбассе

        7:01   17 Сентября 2017
        1773
        Пушков: Обвиняя Россию в ударах по SDF, США надо помнить, как они бомбили армию САР

        Пушков: Обвиняя Россию в ударах по SDF, США надо помнить, как они бомбили армию САР

        1:05   17 Сентября 2017
        670
        Минобороны РФ опровергло удар ВКС РФ по оппозиции Сирии

        Минобороны РФ опровергло удар ВКС РФ по оппозиции Сирии

        21:49   16 Сентября 2017
        680
        Як-130 потерпел аварию у аэродрома под Воронежем — Минобороны РФ

        Як-130 потерпел аварию у аэродрома под Воронежем — Минобороны РФ

        15:41   16 Сентября 2017
        7276