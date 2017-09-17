Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана через Instagram нашел пропавших собак

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Санкт-Петербург, 17 сентября. Потерявший двух французских бульдогов защитник петербургского «Зенита» Эмануэль Маммана нашел пропавших собак. Соответствующее сообщение аргентинец разместил в социальной сети Instagram.

«Огромное спасибо, мы их уже нашли», — написал Маммана.

Огромное спасибо, мы их уже нашли Публикация от Emanuel Mammana (@emanuel_mammana24) Сен 16 2017 в 6:35 PDT

Ранее в той же социальной сети аргентинец разместил сообщение о пропаже питомцев. Футболист написал, что пропали два французских бульдога: коричневый весом 12 кг и белый весом 8 кг. В качестве вознаграждение за возвращение каждой собаки защитник «Зенита» предлагал по 3000 евро, сообщает Газета.ru.