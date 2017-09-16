Шестеро полицейских в Петербурге пытали задержанных электрошокером

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Санкт-Петербург, 16 сентября. В северной столице задержаны шесть полицейских, которые подозреваются в использовании пыток с использованием электрошокера и сигарет, сообщили в региональном СКР.

Следственный комитет по Санкт-Петербургу расследует уголовное дело о превышении должностных полномочий, в рамках дела задержаны шестеро экс-сотрудников полиции. Согласно версии следствия, в апреле текущего года правоохранители доставили в участок подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.

Мужчину пытали с применением электрошокера и дубинки, а также прижигали лицо зажженной сигаретой. Впоследствии против задержанного было сфабриковано дело. В мае того же года полицейские задержали охранника букмекерской конторы и пытали в отделении.