В Петербурге прошло открытие кинофестиваля «Послание к человеку»‍

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Санкт-Петербург, 16 сентября. Международный кинофестиваль «Послание к человеку» пройдет в Петербурге с 15 по 22 сентября.

На открытии выступил вице-губернатор и руководитель администрации губернатора Петербурга Александр Говорунов. Он поздравил всех присутствующих с долгожданным открытием «Послания к человеку».

Российский режиссер и президент фестиваля Алексей Учитель добавил, что кинопоказы позволят зрителям ознакомиться с картинами, которые потом уже нигде не увидишь.

«Кино — это то, что нас будоражит и движет вперед, и никто не сможет нас остановить смотреть и любить кинематограф», — подчеркнул он.

В ходе торжественного мероприятия на Дворцовой площади была показана отреставрированная версия фильма Дзиги Вертова «Человек с киноаппаратом». На церемонии выступили симфонический оркестр «Таврический» и музыкальная группа Therr Maitz.

Гостем фестиваля станет американский актер Эрик Робертс («Одиссей», «Поезд-беглец»).