Рейс Петербург — Саратов задержан на 17 часов из-за птицы в двигателе

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Санкт-Петербург, 16 сентября. Авиарейс Санкт-Петербург — Саратов был задержан на 17 часов из-за птицы, попавшей в двигатель самолета. Представители Северо-Западной транспортной прокуратуры начали проверку по факту отмены вылета.

В сообщении пресс-службы ведомства отмечается, что рейс 6W 502 сообщением Санкт-Петербург — Саратов авиакомпании «Саратовские авиалинии» должен был отправиться из аэропорта «Пулково» 15 сентября в 21.30. На борту самолета находились 87 человек. По предварительной информации, вылет должен состояться 16 сентября в 14.30. Пассажирам были предоставлены прохладительные напитки, горячее питание и размещение в гостинице.

Самолет по техническим причинам задержали. Организована проверка исполнения законодательства в сфере обеспечения прав пассажиров. Ход и результаты проверки Северо-Западная транспортная прокуратура взяла на контроль.