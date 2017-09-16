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СКА продлил победную серию, обыграв «Металлург»
Спорт
СКА продлил победную серию, обыграв «Металлург»
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    СКА продлил победную серию, обыграв «Металлург»

    0:00  16 Сентября 2017
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    СКА продлил победную серию, обыграв «Металлург»

    Санкт-Петербург, 15 сентября. Петербургский СКА одержал 11-ю победу подряд в текущем сезоне КХЛ, переиграв в овертайме магнитогорский «Металлург». Игра завершилась со счетом 4:3.

    В составе победителей шайбами отметились Виктор Тихонов на 11-й минуте, Евгений Кетов (34), Павел Дацюк (38) и Патрик Херсли (63). 

    В составе гостей дубль на счету Сергея Мозякина (27 и 46), шайбу армейцам с Невы также забил Никита Пивцакин (60). Отметим, для Мозякина заброшенная на 27-й минуте шайба стала юбилейной 350-й в КХЛ.

    «По игре в некоторых моментах были, может, даже получше СКА, но пропустили пару курьезных голов — пришлось отыгрываться. Ребята показали характер, отыгрались. В конце уже где-то силенок не хватило, плюс удаление», — прокомментировал поражение своей команды главный тренер ХК «Металлург» Илья Воробьев.

    СКА является лидером в Западной конференции, не проигрывая уже 11 матчей. На счету армейцев 30 очков. Как сообщает «Газета.ру», в следующем матче 17 сентября СКА примет челябинский «Трактор».

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    Автор: Олеся Волкова
    #петербург #хоккей #ска #металлург
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