Петербург примет Генеральную ассамблею UNWTO в 2019 году
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Санкт-Петербург, 15 сентября. Санкт-Петербург станет хозяином Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации (UNWTO) в 2019-м году. Об этом сообщает ТАСС.
Агентство уточняет, что соответствующе решение было принято в ходе заседания организации в городе Чэнду в Китае. В работе UNWTO принял участие губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.
В пресс-службе Смольного ожидают, что в город на Неве в 2019-м году прибудут около шести тысяч участников.
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