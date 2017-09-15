Петербург примет Генеральную ассамблею UNWTO в 2019 году

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Санкт-Петербург, 15 сентября. Санкт-Петербург станет хозяином Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации (UNWTO) в 2019-м году. Об этом сообщает ТАСС.

Агентство уточняет, что соответствующе решение было принято в ходе заседания организации в городе Чэнду в Китае. В работе UNWTO принял участие губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

В пресс-службе Смольного ожидают, что в город на Неве в 2019-м году прибудут около шести тысяч участников.

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