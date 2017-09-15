Здесь есть, что ловить: Россия показала богатство своих вод на форуме в Петербурге

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Второй день в Санкт-Петербурге проходит Международный рыбопромышленный форум, который Россия проводит у себя впервые. В павильоне выставочного комплекса «Ленэкспо» российские компании выставили в морозильных витринах гигантских крабов, креветок, морских ежей и все виды рыб, которые заходят в российские территориальные воды, где ведется масштабный промысел. О том, что еще Россия собирается добывать в Мировом океане в ближайшее время, и о наших амбициозных планах на развитие рыболовной отрасли — в материале Федерального агентства новостей.

Самое ожидаемое мероприятие форума — обсуждение новой стратегии развития российской рыбной индустрии до 2030 года — провели вице-премьер правительства РФ Аркадий Дворкович и заместитель министра сельского хозяйства, руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. Долгосрочная стратегия, о которой сегодня в подробностях узнали отечественные представители рыбохозяйственной индустрии и зарубежные гости, включает обновление рыбопромыслового флота, развитие аквакультуры и биотехнологий, создание современных рыбоперерабатывающих комплексов и превращение России в активного участника мирового рынка. Сегодня всем миром из океана ежегодно вылавливается 95 млн тонн морских животных, цифра эта в ближайшее время будет стремиться к 200-250 млн тонн, и Россия намерена получать свою часть в этом улове.

Согласно стратегии, с 2018 по 2025 год страна привлечет в отрасль более 600 млрд рублей частных инвестиций, обновит рыбопромысловый флот на сотню судов и до 30% увеличит производство продукции с высокой добавочной стоимостью.

«Потенциал российской рыбный отрасли серьезный, — заявил журналистам Аркадий Дворкович. — Именно он обозначен в стратегии, как необходимый к использованию. Мы можем расти на 2-3% в год в течение 15 лет, но надо для этого поработать: продолжить стимулирование улова и переработки, вкладывать в аквакультуру — что начинают делать постепенно, почувствовав вкус к новому бизнесу. Российская наука в части рыборазведения и рыбопереработки должна стать мировым лидером. Мы существенно отстали, и вывести себя на передовой уровень — это наша амбициозная задача».

Специалисты по аквакультуре, присоединившиеся к дискуссии на форуме, предложили развивать в первую очередь те виды морских животных, которые пользуются спросом у российских потребителей: тилапию, судака, мидий, устриц.

Перерабатывать будут прежде всего виды тресковых — минтая, треску, пикшу и марикультуры на Дальнем Востоке. Российский экспортный центр рассказал, что 80% рыбных деликатесов на российских прилавках производят отечественные компании (их продукцию с удовольствием дегустировали и разглядывали в огромных аквариумах посетители «Ленэкспо»), но бренд «рыбная кухня России» пока не сложился. Составными частями его могли бы стать байкальский омуль, приморская креветка, камчатский краб и даже петербургская корюшка.

«Поддержка экспорта — один из приоритетных проектов, который был обозначен президентом, и который реализует правительство, — сказал Дворкович. — Речь идет обо всех видах продукции с высокой добавленной стоимостью, в том числе, сельскохозяйственной и рыбной. Правительство обеспечит часть логистических затрат по доставке продукции на другие рынки в порядке пилотного проекта — в этом году протестируем механизм на нескольких компаниях, потом развернем на остальные».

Самый амбициозный пункт стратегии развития российской рыбной индустрии Федеральному агентству новостей прокомментировал заместитель министра сельского хозяйства РФ, руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

«Безусловно — это возвращение нашего рыболовного флота в Антарктику, — сказал Шестаков. — Это глобальная задача для государства и для инвесторов. Основные сложности этой задачи — удаленность районов промысла, и, соответственно, флот, который требует больших вложений, и рискованная экономика. Не с точки зрения того, что ее нет, а с точки зрения вложений — для ловли антарктического криля, ценной морской культуры, за которой мы идем в Антарктику, недостаточно двух-трех судов. Тут необходимо создавать флотилию судов, чтобы они могли друг друга подстраховывать, например, при работе на скоплениях криля. В этом нам, конечно, поможет промысловая разведка. Во времена СССР все промысловые суда принадлежали государству, они обменивались между собой информацией о скоплении рыбы. А сейчас компании узнают об этом только окольными путями. В добыче некоторых пород разведка особенно необходима, и это задача государства».

В дни форума представители российской рыбопромышленной индустрии приняли участие в торжественной закладке киля рыбопромыслового траулера на территории ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» и выпустили молодь палии в Ладожское озеро.

На форум приехали делегации из Австралии, Бразилии, Гвинеи Бисау, Германии, Ирана, Исландии, Италии, Казахстана, Камбоджи, Канады, Китая, Марокко, Намибии, Норвегии, США, Сьерра Леона, Фарерских островов, Чили и Японии.