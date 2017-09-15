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Здесь есть что ловить: Россия показала богатство своих вод на форуме в Петербурге
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    Здесь есть что ловить: Россия показала богатство своих вод на форуме в Петербурге

    21:07  15 Сентября 2017
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    Здесь есть, что ловить: Россия показала богатство своих вод на форуме в Петербурге

    Второй день в Санкт-Петербурге проходит Международный рыбопромышленный форум, который Россия проводит у себя впервые. В павильоне выставочного комплекса «Ленэкспо» российские компании выставили в морозильных витринах гигантских крабов, креветок, морских ежей и все виды рыб, которые заходят в российские территориальные воды, где ведется масштабный промысел. О том, что еще Россия собирается добывать в Мировом океане в ближайшее время, и о наших амбициозных планах на развитие рыболовной отрасли — в материале Федерального агентства новостей.

    В Санкт-Петербурге проходит Международный рыбопромышленный форум

    Самое ожидаемое мероприятие форума — обсуждение новой стратегии развития российской рыбной индустрии до 2030 года — провели вице-премьер правительства РФ Аркадий Дворкович и заместитель министра сельского хозяйства, руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. Долгосрочная стратегия, о которой сегодня в подробностях узнали отечественные представители рыбохозяйственной индустрии и зарубежные гости, включает обновление рыбопромыслового флота, развитие аквакультуры и биотехнологий, создание современных рыбоперерабатывающих комплексов и превращение России в активного участника мирового рынка. Сегодня всем миром из океана ежегодно вылавливается 95 млн тонн морских животных, цифра эта в ближайшее время будет стремиться к 200-250 млн тонн, и Россия намерена получать свою часть в этом улове.

    Всем миром из океана ежегодно вылавливается 95 млн тонн морских животных

    Согласно стратегии, с 2018 по 2025 год страна привлечет в отрасль более 600 млрд рублей частных инвестиций, обновит рыбопромысловый флот на сотню судов и до 30% увеличит производство продукции с высокой добавочной стоимостью.

    «Потенциал российской рыбный отрасли серьезный, — заявил журналистам Аркадий Дворкович. — Именно он обозначен в стратегии, как необходимый к использованию. Мы можем расти на 2-3% в год в течение 15 лет, но надо для этого поработать: продолжить стимулирование улова и переработки, вкладывать в аквакультуру — что начинают делать постепенно, почувствовав вкус к новому бизнесу. Российская наука в части рыборазведения и рыбопереработки должна стать мировым лидером. Мы существенно отстали, и вывести себя на передовой уровень — это наша амбициозная задача».

    Потенциал российской рыбный отрасли серьезный

    Специалисты по аквакультуре, присоединившиеся к дискуссии на форуме, предложили развивать в первую очередь те виды морских животных, которые пользуются спросом у российских потребителей: тилапию, судака, мидий, устриц.

    Перерабатывать будут прежде всего виды тресковых — минтая, треску, пикшу и марикультуры на Дальнем Востоке. Российский экспортный центр рассказал, что 80% рыбных деликатесов на российских прилавках производят отечественные компании (их продукцию с удовольствием дегустировали и разглядывали в огромных аквариумах посетители «Ленэкспо»), но бренд «рыбная кухня России» пока не сложился. Составными частями его могли бы стать байкальский омуль, приморская креветка, камчатский краб и даже петербургская корюшка.

    Перерабатывать будут прежде всего виды тресковых

    «Поддержка экспорта — один из приоритетных проектов, который был обозначен президентом, и который реализует правительство, — сказал Дворкович. — Речь идет обо всех видах продукции с высокой добавленной стоимостью, в том числе, сельскохозяйственной и рыбной. Правительство обеспечит часть логистических затрат по доставке продукции на другие рынки в порядке пилотного проекта — в этом году протестируем механизм на нескольких компаниях, потом развернем на остальные».

    Поддержка экспорта — один из приоритетных проектов

    Самый амбициозный пункт стратегии развития российской рыбной индустрии Федеральному агентству новостей прокомментировал заместитель министра сельского хозяйства РФ, руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

    «Безусловно — это возвращение нашего рыболовного флота в Антарктику, — сказал Шестаков. — Это глобальная задача для государства и для инвесторов. Основные сложности этой задачи — удаленность районов промысла, и, соответственно, флот, который требует больших вложений, и рискованная экономика. Не с точки зрения того, что ее нет, а с точки зрения вложений — для ловли антарктического криля, ценной морской культуры, за которой мы идем в Антарктику, недостаточно двух-трех судов. Тут необходимо создавать флотилию судов, чтобы они могли друг друга подстраховывать, например, при работе на скоплениях криля. В этом нам, конечно, поможет промысловая разведка. Во времена СССР все промысловые суда принадлежали государству, они обменивались между собой информацией о скоплении рыбы. А сейчас компании узнают об этом только окольными путями. В добыче некоторых пород разведка особенно необходима, и это задача государства».

    На форум приехали делегации из многих стран мира

    В дни форума представители российской рыбопромышленной индустрии приняли участие в торжественной закладке киля рыбопромыслового траулера на территории ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» и выпустили молодь палии в Ладожское озеро.

    На форум приехали делегации из Австралии, Бразилии, Гвинеи Бисау, Германии, Ирана, Исландии, Италии, Казахстана, Камбоджи, Канады, Китая, Марокко, Намибии, Норвегии, США, Сьерра Леона, Фарерских островов, Чили и Японии.

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    Автор: Евгения Авраменко
    #петербург #дворкович #рыболовство #рыбопромышленность
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