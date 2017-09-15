Власти Петербурга учредят литературную премию имени Даниила Гранина

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Санкт-Петербург, 15 сентября. Власти Петербурга планируют учредить литературную премию имени Даниила Гранина, которая будет приурочена к 100-летнему юбилею знаменитого писателя. Как пояснили в Смольном, инициатором создания премии выступил губернатор города Георгий Полтавченко.

«Появление литературной премии имени Гранина будет важной вехой в подготовке к 100-летию Даниила Александровича, которое мы будем отмечать 1 января 2019 года», — отметил вице-губернатор Петербурга Александр Говорунов.

Напомним, что Даниил Гранин скончался в Петербурге 4 июля в возрасте 98 лет. Литератор был похоронен на Комаровском кладбище.