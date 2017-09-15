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Экономика
Губернатор Ленобласти предложил использовать бывшую АЭС для майнинга
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    Губернатор Ленобласти предложил использовать бывшую АЭС для майнинга

    18:28  15 Сентября 2017
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    Губернатор Ленобласти предложил использовать бывшую АЭС для майнинга

    Санкт-Петербург, 15 сентября. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил использовать освободившуюся площадку из-под выведенных из эксплуатации энергоблоков на ЛАЭС для майнинга российской криптовалюты. Об этом он заявил, выступая на форуме «Энергия возможностей».

    «Как вы знаете, в Сосновом Бору завершается строительство ЛАЭС-2. В связи с этим высвобождаются большие площади первой атомной станции. Мы не исключаем, что эта площадка может быть интересна разработчикам российской криптовалюты», — отметил он.

    Губернатор Ленобласти предложил использовать бывшую АЭС для майнинга

    В правительстве Ленинградской области позже пояснили, что освобождаемые производственные площадки будут доступны для новых резидентов уже в 2018 году.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #ленобласть #дрозденко #криптовалюта #майнинг #лаэс
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