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Борис Раппопорт: Отрыв от Португалии сохранится и к концу евросезона
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    Борис Раппопорт: Отрыв от Португалии сохранится и к концу евросезона

    16:29  15 Сентября 2017  /обновлено: 16:30  15 Сентября 2017
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    Борис Раппопорт: Отрыв от Португалии сохранится и к концу евросезона

    Санкт-Петербург, 15 сентября. Бывший наставник петербургских «Зенита» и «Динамо» в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировал итоги выступления российских команд в первом туре групповых этапов еврокубков.

    «Результаты для российских клубов скорее положительные. Я не был уверен в том, что ЦСКА так здорово сыграет с «Бенфикой», хотя и понимал, что у армейцев есть опыт, сыгранный состав. От «Спартака», конечно, ждал в матче с «Марибором» большего: все-таки после забитого гола нужно было развивать успех, а не пытаться удержать счет. Но это Лига чемпионов, «Спартак» в ней давно не играл и сказалась элементарная нехватка опыта. Что касается «Локомотива», то ничью с «Копенгагеном» я бы назвал приобретением для «железнодорожников». У датчан очень крепкая команда и дома они выглядят внушительно. А «Локомотиву» все-таки не хватает игроков в группе атаки, но сыграли они хорошо, на мой взгляд. По поводу «Зенита» все понятно, играли команды разного уровня. Для них хорошо, что после дефицита голов в последних матчах удалось так много забить  — думаю, эмоционально это поможет команде и в чемпионате страны»,  — сказал Раппопорт.

    Кроме того, экс-тренер сине-бело-голубых прокомментировал возросший отрыв от Португалии в таблице коэффицентов УЕФА. «Думаю, отрыв сохранится и к концу евросезона. Во всяком случае, 6-ю строчку в рейтинге Россия сохранит. Для этого, на мой взгляд, будет достаточно, чтобы одна из команд вышла в плей-офф Лиги чемпионов и две — в Лиге Европы. Но более-менее уверенно можно говорить лишь о том, что «Зенит» точно выйдет из группы — он ярковыраженный фаворит. Несколько обидно, что «Краснодар», который последние годы хорошо выступал в Лиге Европы, в этот раз не сумел выйти»,  — отметил специалист.

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    Автор: Ярослава Замысловатова
    #зенит #еврокубки #динамо #раппопорт
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