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Ученые: Пролетавший над Петербургом метеорит упал в озеро Селигер
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    Ученые: Пролетавший над Петербургом метеорит упал в озеро Селигер

    15:06  15 Сентября 2017  /обновлено: 15:09  15 Сентября 2017
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    Ученые: Пролетавший над Петербургом метеорит упал в озеро Селигер

    Санкт-Петербург, 15 сентября. Неопознанный летающий объект пролетел в небе над Петербургом прошлой ночью. Оказалось, что свидетелями странного явления стали не только петербуржцы, но и жители Смоленска, Новгорода и даже Подмосковья.

    Ученые считают, что это был метеор. И упал он, по предварительным расчетам, в районе озера Селигер в Тверской области.

    Как рассказал профессор УрФУ в интервью «Комсомольской правде в Петербурге», примерный размер «питерского метеорита» — один метр. Его вес составляет тонну. Однако до нашей планеты долетели только осколки небесного тела.

    В данный момент уральские ученые, исследовавшие челябинский метеорит, заняты изучением инцидента совместно с коллегами из Финляндии. Они уже обработали данные финской болидной сети и результаты видеосъемок болида.

    Тем временем в Сети появилось множество видео падения метеорита, записанных с помощью видеорегистраторов автомобилей.

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    Автор: Дима Оленин
    #петербург #метеорит
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