Ученые: Пролетавший над Петербургом метеорит упал в озеро Селигер

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Санкт-Петербург, 15 сентября. Неопознанный летающий объект пролетел в небе над Петербургом прошлой ночью. Оказалось, что свидетелями странного явления стали не только петербуржцы, но и жители Смоленска, Новгорода и даже Подмосковья.

Ученые считают, что это был метеор. И упал он, по предварительным расчетам, в районе озера Селигер в Тверской области.

Как рассказал профессор УрФУ в интервью «Комсомольской правде в Петербурге», примерный размер «питерского метеорита» — один метр. Его вес составляет тонну. Однако до нашей планеты долетели только осколки небесного тела.

В данный момент уральские ученые, исследовавшие челябинский метеорит, заняты изучением инцидента совместно с коллегами из Финляндии. Они уже обработали данные финской болидной сети и результаты видеосъемок болида.

Тем временем в Сети появилось множество видео падения метеорита, записанных с помощью видеорегистраторов автомобилей.