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Власти Петербурга рассказали о звонках от «телефонных террористов» из-за рубежа
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    Власти Петербурга рассказали о звонках от «телефонных террористов» из-за рубежа

    15:10  15 Сентября 2017
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    Власти Петербурга рассказали о звонках от «телефонных террористов» из-за рубежа

    Санкт-Петербург, 15 сентября. Власти Санкт-Петербурга сообщили, что местные правоохранительные органы за последние дни получили 31 звонок от «телефонных террористов», и все они поступали из-за границы.

    Вице-губернатор Северной столицы Александр Говорунов рассказал журналистам, что за последние два дня в полицию поступили десятки звонков о якобы заложенных взрывных устройствах.

    «С каких конкретно площадок, сейчас сказать не могу, но я не сомневаюсь, мы это установим»,  — цитирует его «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

    Чиновник добавил, что правоохранители приобретают опыт при реагировании на такие сообщения, и их действия помогают сделать город безопаснее. 

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    Автор: Борис Любимов
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