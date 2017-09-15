Власти Петербурга рассказали о звонках от «телефонных террористов» из-за рубежа

В Избранное

Санкт-Петербург, 15 сентября. Власти Санкт-Петербурга сообщили, что местные правоохранительные органы за последние дни получили 31 звонок от «телефонных террористов», и все они поступали из-за границы.

Вице-губернатор Северной столицы Александр Говорунов рассказал журналистам, что за последние два дня в полицию поступили десятки звонков о якобы заложенных взрывных устройствах.

«С каких конкретно площадок, сейчас сказать не могу, но я не сомневаюсь, мы это установим», — цитирует его «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

Чиновник добавил, что правоохранители приобретают опыт при реагировании на такие сообщения, и их действия помогают сделать город безопаснее.